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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinden, terör örgütü PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı alınan tedbirleri artırmalarını istedi.
Erdoğan: "Etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 490 oldu. Bunun 440'ı öldürülmüş olanlar, bunların 26'sı yaralı ve 254 tane teslim alınan var. "
Erdoğan: "Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu, 147 vatandaşımız da yaralandı."
Erdoğan: "Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur."
Dışişleri Bakanlığı Avrupa ülkelerini uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat alanında 2 askerimiz ile 16 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit oldu"

Genel 13.10.2019, 14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
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#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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