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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını daveti

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:"Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar"

Genel 09.09.2019, 20:01 10.09.2019, 08:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını daveti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesince yaptırılan Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi'nin açılış törenine katıldı.

Alandan ayrılan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davetine ilişkin sorusuna, "Güzel... Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." yanıtını verdi.

#CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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