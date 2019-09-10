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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını daveti
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:"Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar"
Genel 09.09.2019, 20:01 10.09.2019, 08:22
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanına davetine ilişkin, "Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi Sayın Erdoğan'ın güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." dedi.
Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesince yaptırılan Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ile Sadri Alışık Kreşi'nin açılış törenine katıldı.
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