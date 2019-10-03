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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Genel 03.10.2019, 15:34 03.10.2019, 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Seligo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Seligo'nun eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi #güven mektubu #kabul #Slovenyanın Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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