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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin asker gücü, şayet insani duyarlılığımız olmasa terör örgütünü tüm operasyon sahasında birkaç gün içinde yerle yeksan etmeye yeterlidir. Ama biz adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyor, tek bir masumun burnunun bile k
Erdoğan: "Harekatımızın Suriye halkını, oradaki Kürtleri değil teröristleri hedef aldığı açıkça ortadadır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı
Genel 13.10.2019, 00:45 13.10.2019, 00:57
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.
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