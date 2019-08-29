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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Şule Yüksel Şenler Hanımefendi adına bir kütüphane ve müzeyi de en yakın zamanda açmak suretiyle, burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek suretiyle de inanıyorum ki kendilerini kabrinde çok da
Genel 29.08.2019, 12:06
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|3
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|3
|7
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|3
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|P
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|2
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|2
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|2
|4
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|2
|4
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|4
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|2
|4
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|2
|3
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|2
|1
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|1
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|2
|1
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|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
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|1
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