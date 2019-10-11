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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Genel 11.10.2019, 13:04 11.10.2019, 14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

Burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret eden Erdoğan, dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kılmak için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ziyaret #Tenzile Erdoğan #recep tayyip erdoğan #mezar
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