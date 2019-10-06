Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) -, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.