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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

Genel 18.10.2019, 17:21 18.10.2019, 17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 17.15'te başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#Abdurrahman bin Casim el Sani #Erdoğan #kabul
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