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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Genel 01.09.2019, 17:42 01.09.2019, 21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
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KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Erdoğan, belediyeye gelişinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı da kabul etti.

#kabul #Konya Büyükşehir Belediyesi #Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak #Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #ziyaret
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