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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi ile Panorama Konya Müzesi'ni ziyaret etti
Genel 01.09.2019, 16:40 01.09.2019, 20:02
KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi ile Panorama Konya Müzesi'ni ziyaret etti.
Daha sonra, Panorama Konya Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, müzeyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
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