Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ya siz ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz?Önce bunu bir defa bunların anlaması lazım. Bunlara bir de kavram açıklamaları yapıyoruz. Diyoruz ki; 'Bak Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var ve siz bir terör örgütüyle Türkiye'yi mi masaya davet ediyorsunuz? Önce bu yaklaşımınızı bir düzeltin.' Ondan sonra 'Nein, nein' diyorlar. E ne 'nein'ı işte söyledim. Bu tür durumlar var. Şimdi biz attığımız adımları gayet iyi biliyoruz." dedi.

Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya geldi.

Hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar Projeleriyle dün itibarıyla önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını dile getiren Erdoğan, "Hisar'ı, Savunma Bakanlığı yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından tamamen milli ve yerli olarak geliştirdik. Dün yapılan nihai tesislerde Hisar-A alçak irtifa hava savunma füze sistemi hedefi yüzde 100 başarıyla imha etmiştir. Bu önemli ve kritik bir başarıdır. Hisar'ı bizim mühendislerimiz, bizim kaynaklarımız, bizim çalışanlarımız, bizim kurumlarımız velhasıl bizim milletimiz yaptı. Hisar Projesi askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunmasını amaçlıyor. Sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı etkili bir savunma sistemidir. Dün yapılan başarılı testin ardından Hisar'ın seri üretimine başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bu alçak irtifa hava savunma füze sistemini inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacaktır. Bu başarı uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER bakımından da büyük bir müjdedir. Bir başka ifadeyle sıra artık patriot ve S-400 benzeri sistemlere geldi. Onların patriotu varsa bizim de SİPER'imiz olacak." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin kendi göbeğini kendisinin kestiğini ve kesmeye devam edeceğini vurgulayarak, bazı ülkelerin kendi kendilerine gelin güvey olduğunu söyledi.

Türkiye ile terör örgütü arasında ara buluculuk yapmaya talip olanlar bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır anlamak mümkün değil. Ya siz ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz? Önce bunu bir defa bunların anlaması lazım. Bunlara bir de kavram açıklamaları yapıyoruz. Diyoruz ki; 'Bak, Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var ve siz bir terör örgütüyle Türkiye'yi mi masaya davet ediyorsunuz? Önce bu yaklaşımınızı bir düzeltin.' Ondan sonra 'Nein, nein' diyorlar. E ne 'nein'ı işte söyledim. Bu tür durumlar var. Şimdi biz attığımız adımları gayet iyi biliyoruz. Biz bu işe bir haftada hazırlanmadık, bir ayda hazırlanmadık. Aylardır bunun çalışmasını yapıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz bir taraftan, siyasetçilerimiz bir taraftan, istihbaratımız bir taraftan, enine boyuna, İçişleri vesaire çalışmalarımızı yaptık ve ona göre de adımlarımızı attık. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bunların inlerine girdik. Ama uzantı güneye kadar, Suriye'nin kuzeyi. Suriye'de rejim eğer bunların hakkından gelmiş olsaydı işimiz kolaydı. Ama Suriye'de maalesef rejimin böyle bir durumu yok. Aynı şey Irak için de söz konusu. Irak'ta da durum berbat.

Bazı devletlerin Türkiye'nin karşısında, yanında farklı konuştuğunu, arkasından farklı açıklamalarda bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşte şimdi şurada birkaç gün içinde yaptığı açıklamalara bakıyoruz. İsim vermek istemezdim ama canım yanıyor. Onlar dara düştükleri zaman biz, bizim farklı değerlerimiz var diye yanlarında yer alıyoruz. Onların karşısına asla dikilmedik, dikilmiyoruz ama bunlara gelince bunlar bakıyorsunuz, kalkıyorlar teröristlerin yanında yer alıyorlar. Neymiş, e Kürtmüş. Kardeşim beni Kürt'ü şusu, busu ilgilendirmez. Bunlar önce insan değil, terörist. Bizim teröriste bakışımızla insana bakışımız farklıdır. Kaldı ki biz ırkçı değiliz. Bunlar aynı zamanda da tam manasıyla ırkçı. 'Diğer yarım ne olursa olsun.' diyor. 'Teröristmiş, şuymuş, buymuş önemli değil.' diyor. Ya bunlar kimleri öldürdü. Kimler bizim ülkemize kaçıp geldi. Şu anda ülkemizdeki 4 milyon mültecinin 400 bini Kürt, 3 milyon 600 bini de Arap. E bunların hepsine biz bakıyoruz. Arap'ına da biz bakıyoruz, Kürt'üne de biz bakıyoruz, çok cüzi bir miktarda da Türkmen var onlara da biz bakıyoruz. Ayrım yok. Ezidisi var, Keldanisi var, Hristiyanı var, bunlar da oradan kaçtılar. Aynı şekilde onlara da biz bakıyoruz. Bütün bunların hepsini başta Amerika olmak üzere Avrupalıların hepsine anlattık, anlatıyoruz ama konuş konuş fayda vermiyor."

Erdoğan, dini azınlıkların asla bir tarafa konulmadığını vurgulayarak, onlara da gereken hassasiyetin gösterildiğini söyledi.

Ermeni Patrikliği'nin, Kadim Süryani Kilisesi ve Süryani Arami Kilisesi'nin harekata destek açıklamaları yaptığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü bunlar Suriye'de çok çektiler. Bunlara çok zulmettiler ve Suriye'yi oradan kaçarak terk edenler oldu. Sadece bize gelenler değil, Avrupa'ya gidenler de oldu. Ben bunu Sayın Trump'a söylediğim zaman, 'Biz bunları bilmiyorduk.' dedi. 'Ben şimdi size anlatıyorum.' dedim. Bu tablo içerisinde bu güne geldik. Tabii bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi Allah göstermesin kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Böyle bir şeyi asla yapamayız ve bu bizim bugüne kadar aldığımız siyasi terbiyeyle de asla bağdaşmaz. Bu bizim ne karakterimize ne cibiliyetimize ne de bizim tarihi duruşumuza asla uymaz. Bizim teröristlerle duruşumuz onlar 30 kilometre derinlik ve en batıdan en doğuya bütün o havzayı bunlar terk edene kadar devam edecek. Bunu dün İngiltere Başbakanı'na da söyledim, bugün Şansölye Merkel'e de söyledim."

Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

(Bitti)