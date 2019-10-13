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’’Ekonomik yaptırımlar Türkiye’yi yolundan döndüremez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim teröriste bakışımızla insana bakışımız farklıdır. Kaldı ki biz ırkçı değiliz."
Erdoğan: "Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuğa talip olanlar var, bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır, anlamak mümkün değildir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Operasyonumuzun Kürtleri hedef alması gibi bir durum asla söz konusu değildir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'deki uluslararası kamu temsilcileriyle hafta içinde Ankara'da bir toplantı yapacağım."
Türkiye'den Avrupa'ya "PKK eylemlerine karşı tedbirleri artırın" çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz?"

Genel 13.10.2019, 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
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Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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