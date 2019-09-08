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Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin oğlu Melih Tüfenkci ile Seray Kayan’ın düğün törenine katıldı.
Genel 08.09.2019, 21:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakanlardan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin oğlu Melih Tüfenkci ile Seray Kayan’ın düğün törenine katıldı.
Kıyılan nikah sonrası kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifte 4 çocuk tavsiyesinde bulunarak evlilik cüzdanını geline takdim etti.(İHA)
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