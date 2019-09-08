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Cumhurbaşkanı Erdoğan restore edilen Tarihi Müzesi’nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesini düzenlenen törenle açtı.
Genel 08.09.2019, 12:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesini düzenlenen törenle açtı.
Cumhuriyet Tarihi Müzesi Anı Defteri’ni de imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"Cumhuriyet tarihimize ışık tutan Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesini ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum. Son yapılan restorasyonla daha modern bir görünüm kazanan, içerik ve sergilenen eserler itibariyle de zenginleştirilen müzenin Eskişehir’in çekim merkezlerinden biri olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Restorasyonda emeği geçenleri tebrik eder, Rektörümüze ve müze personelimize başarılar dilerim."(İHA)
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