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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı

Genel 07.10.2019, 22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
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BELGRAD (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki resmi akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in eşi Tamara Vucic de katıldı.

#resmi akşam yemeği #Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic #Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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