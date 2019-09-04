Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
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Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Belediyesini ziyaret etti
Genel 04.09.2019, 17:08 04.09.2019, 17:28
SİVAS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Belediyesini ziyaret etti.
Erdoğan, belediyeye gelişinde Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı da kabul etti.
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