Son Dakika
Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
GÜNCELLEME - Cezaevinden firar edip eşini öldüren zanlı tutuklandı
Husilerin fırlattığı balistik füze Yemen topraklarına düştü
ESA ve SpaceX uyduları çarpışmanın eşiğinden döndü
Erdoğan: "Siyasi hırsları, ihtirasları uğruna AK Parti'ye zarar vermek isteyenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Bunların hepsi birer projedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüze kimse set çekemez, kardeşliğimizi sağlam tutursak fitne tohumları asla boy veremez. Şehirlerimizi şu anda dolaşan fitne tüccarları var. İnanıyorum ki Sivas bu fitne tüccarlarına prim vermeyecek."
Karmod, Bahreyn’de 3 ayrı şantiye bina projesini tamamladı
Esenyurt’ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
"CNR Food İstanbul" kapılarını açtı
İtalya'da 2. Conte Hükümeti kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Belediyesini ziyaret etti

Genel 04.09.2019, 17:08 04.09.2019, 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
banner63

SİVAS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Belediyesini ziyaret etti.

Erdoğan, belediyeye gelişinde Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı da kabul etti.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivasta #Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin #Sivas Valisi Salih Ayhan #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@