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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin asker gücü, şayet insani duyarlılığımız olmasa terör örgütünü tüm operasyon sahasında birkaç gün içinde yerle yeksan etmeye yeterlidir. Ama biz adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyor, tek bir masumun burnunun bile k
Erdoğan: "Harekatımızın Suriye halkını, oradaki Kürtleri değil teröristleri hedef aldığı açıkça ortadadır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar kontrol altına alınan alan büyüklüğü 109 kilometrekaredir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de niye varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor."
Rize’nin meşhur kokulu üzümü toplandı ve pekmez mesaisi başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'deki uluslararası kamu temsilcileriyle hafta içinde Ankara'da bir toplantı yapacağım."

Genel 13.10.2019, 15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
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Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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