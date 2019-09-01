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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak’ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Funda Kocabıyık ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a tebrik telgrafı gönderdi.

Genel 01.09.2019, 13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak’ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Funda Kocabıyık ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a tebrik telgrafı gönderdi.

(Derya Yetim/İHA)
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