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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uşak’ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Funda Kocabıyık ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a tebrik telgrafı gönderdi.
Genel 01.09.2019, 13:49
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