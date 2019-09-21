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Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikap aracı kullandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST’te BMC tarafından üretilen yerli pikap aracı inceleyerek şoför koltuğuna geçti.
Genel 21.09.2019, 18:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) ilk kez sergilenen BMC’nin yerli pikap aracı inceledi. Yetkililerden araca dair bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise direksiyon koltuğuna geçti. Araca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte binen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve firma yetkilileri de seyir halindeyken araca dair bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun ilgi gösteren vatandaşları ise araçtan selamladı.(İHA)
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