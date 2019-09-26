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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'den İstanbul'a geldi

Genel 26.09.2019, 14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenen BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gittiği ABD'dan yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.30'da "TC-TRK" uçağıyla Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer karşıladı.

#cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan
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