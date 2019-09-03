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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası’nda ABD’ye uzatmalarda 93-92 mağlup olan Basketbol Milli Takımı için yayınladığı mesajda, "Skor hiç önemli değil. Sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter” dedi.
Genel 03.09.2019, 18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası’nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam" ifadesini kullandı.(İHA)
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