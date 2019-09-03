Son Dakika
Çekya Başbakanı Babis’i resmi törenle karşıladı
Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a mesaj
“Transfer döneminde başarılı olduğumuzu düşünüyorum”
11 milyon fidan toprakla buluşacak
Bursaspor - Fenerbahçe maçı çocuklar için oynanacak
Borsa günü yükselişle tamamladı
12 Dev Adam, Amerika’yı elinden kaçırdı
Erbaa’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Lösemi hastası minik Nursima’dan acı haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası’nda ABD’ye uzatmalarda 93-92 mağlup olan Basketbol Milli Takımı için yayınladığı mesajda, "Skor hiç önemli değil. Sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter” dedi.

Genel 03.09.2019, 18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 12 Dev Adam’a mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası’nda ABD’ye uzatmalarda 93-92 mağlup olan Basketbol Milli Takımı için yayınladığı mesajda, "Skor hiç önemli değil. Sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası’nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam" ifadesini kullandı.

(İHA)
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@