Son Dakika
Bakan Kasapoğlu'ndan Ahmet Önder'e tebrik
Tel Abyad’da terör paçavraları bir bir kaldırılıyor
Bakan Kasapoğlu'dan Kadın Golbol Milli Takımı'na tebrik
TBMM Başkanı Şentop: “Arakan’da barış ancak Rohingaların geri dönmeleri ile mümkündür"
Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan asker toprağa verildi
Suriye Milli Ordusu komutanları Tel Abyad'da sevinç gözyaşları döktü

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün 32. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Genel 12.10.2019, 11:27 12.10.2019, 11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün 32. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üstlendiği görevlerde, ülkemize ve milletimize önemli hizmetlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı, kıymetli devlet adamı Fahri Korutürk’ü, vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@