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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan’a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Halter Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan’a tebrik telgrafı gönderdi.
Genel 18.09.2019, 20:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland’da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda koparmada ve toplamda altın madalya kazanan Milli halterci Şaziye Erdoğan’a tebrik telgrafı gönderdi. Tayland’ın Pattaya şehrinde 87 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda 45 kiloda mücadele eden Milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 77 kilo ile altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 169 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak şampiyon oldu.(İHA)
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