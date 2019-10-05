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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telgrafı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş'u tebrik etti

Genel 05.10.2019, 19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telgrafı
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Server Balaban ve Azra Çavuş'u kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Balaban ve Azra Çavuş'a tebrik telgrafı gönderdi.

#Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası #Azra Çavuş #Server Balaban #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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