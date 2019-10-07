Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

ANKARA (AA) -, Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün ailesinediledi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Türk'ün ailesine taziye telgrafı gönderdi.