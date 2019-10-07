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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da trafik kazasında şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün ailesine başsağlığı dileğinde bulundu
Genel 07.10.2019, 14:03
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüsün tır ile çarpışması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Türk'ün ailesine taziye telgrafı gönderdi.
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