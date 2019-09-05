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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı diledi

Genel 05.09.2019, 10:02 05.09.2019, 10:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerce uzaktan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit edilen Acar'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

#başsağlığı #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar #şehit
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