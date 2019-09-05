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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı diledi
Genel 05.09.2019, 10:02 05.09.2019, 10:17
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerce uzaktan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit edilen Acar'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
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