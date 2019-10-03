Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen'i kabul etti.



'ndeki kabulde Büyükelçi Hassen, Erdoğan'asundu.

Büyükelçi Hassen'in eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.