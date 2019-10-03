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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti

Genel 03.10.2019, 18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2 saat sürdü.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü #Cumhurbaşkanlığı Külliyesi #MİT Başkanı Hakan Fidan
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