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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Genel 08.10.2019, 16:44 08.10.2019, 17:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Oktay, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#AA Editör Masası #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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