Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Editör Masası'na konuk olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Genel 08.10.2019, 16:44 08.10.2019, 17:14
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Oktay, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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