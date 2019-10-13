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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Takım'a tebrik

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Genel 12.10.2019, 01:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Takım'a tebrik

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından Milli Takım oyuncularının gol sonrası asker selamı verdiği fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Selam Sana Ey Şanlı Bayrak, Selam Sana Ey Şanlı Ordu, Selam Sana Ey Şanlı Asker" ifadesine yer vererek, "A Milli Futbol Takımımızı Arnavutluk galibiyeti dolayısıyla tebrik eder, #Euro2020Yolunda başarılar dilerim." değerlendirmesini yaptı.

#arnavutluk #A Milli Futbol Takımı #2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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