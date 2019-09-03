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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

- Fuat Oktay, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyeti kabul etti

Genel 03.09.2019, 19:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat süren kabulde, Türkiye'de sayıları 3,6 milyonu aşan Suriyeliler başta olmak üzere göç, mülteci ve sığınmacı konuları ele alındı.

Yüksek Komiser Grandi, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik çabalarının takdirle karşılandığını belirtti.

Grandi, Türkiye'nin üstlendiği yükün ağırlığını yakından bilen kurum olarak Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da uluslararası toplumun Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili çabalarını takdir etmesinin yeterli olmadığını, sürece daha fazla katkı sunmaları gerektiğini vurguladı.



#Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay #kabul
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