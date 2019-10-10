Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a tepki
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "(ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan sözleri) Kürtler bu bölgenin ayrılmaz parçasıdır. Sizin mümessil vasıtanız değildir" - "Siz PKK'nın dostusunuz, Kürtlerin değil"
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, Türkiye'nin "Amerika'nın en güvenilir müttefiklerinden Kürtlere" saldırı düzenlediği iddiasına, "Kürtler bu bölgenin ayrılmaz parçasıdır. Sizin mümessil vasıtanız değildir." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Sözcü Kalın, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan Senatör Graham'a cevap verdi.
"Kürtler bu bölgenin ayrılmaz parçasıdır, sizin mümessil vasıtanız değildir. Onlara karşı ilginiz, kendi emperyal ve yayılmacı ajandanızı yürütmek için. Siz PKK'nın dostusunuz, Kürtlerin değil. Gerçekten tutarlılığı olan hiç dostunuz var mı?"
- "ABD ve İsrail için bir kabus"
Senatör Graham, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtlere etnik temizlik yapacağı" iddialarına ilişkin, "Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin en güvenilir müttefiklerinden biri Kürtlere Türkiye'nin saldırısı, ABD ve İsrail için bir kabustur" mesajını paylaşmıştı.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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