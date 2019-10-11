Son Dakika
Türkiye Ermenileri Patrikliğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Görev yaptığı okula 56 yıl sonra “mektup“la döndü
Dünya Kız Çocukları Günü'nde anlamlı proje...
Şehit babası: "Gönüllü olarak gitmeye hazırım"
Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası
Terörün finans kaynağına büyük darbe

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a tepki

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "(ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan sözleri) Kürtler bu bölgenin ayrılmaz parçasıdır. Sizin mümessil vasıtanız değildir" - "Siz PKK'nın dostusunuz, Kürtlerin değil"

Genel 10.10.2019, 23:33
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a tepki

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın, Türkiye'nin "Amerika'nın en güvenilir müttefiklerinden Kürtlere" saldırı düzenlediği iddiasına, "Kürtler bu bölgenin ayrılmaz parçasıdır. Sizin mümessil vasıtanız değildir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan Senatör Graham'a cevap verdi.

Kalın, mesajında Graham'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Kürtler bu bölgenin ayrılmaz parçasıdır, sizin mümessil vasıtanız değildir. Onlara karşı ilginiz, kendi emperyal ve yayılmacı ajandanızı yürütmek için. Siz PKK'nın dostusunuz, Kürtlerin değil. Gerçekten tutarlılığı olan hiç dostunuz var mı?"

- "ABD ve İsrail için bir kabus"

Senatör Graham, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtlere etnik temizlik yapacağı" iddialarına ilişkin, "Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin en güvenilir müttefiklerinden biri Kürtlere Türkiye'nin saldırısı, ABD ve İsrail için bir kabustur" mesajını paylaşmıştı.

#Cumhurbaşkanlığı #Barış Pınarı Harekatı #abd #pkk #Lindsey Graham #İbrahim Kalın
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:48
Öğle 12:40
İkindi 15:49
Akşam 18:22
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@