Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Suriye mesajı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemektedir. Türkiye'nin işgal ya da demografiyi değiştirmek gibi bir niyeti yoktur. Bunu Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG yapmıştır. Bunu düzeltmenin zamanı gelmiştir" - "Türkiye, DEAŞ ile mücadeleyi de sürdürecektir ve örgütün herhangi bir şekilde geri dönmesine izin vermeyecektir"
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemektedir. Türkiye'nin işgal ya da demografiyi değiştirmek gibi bir niyeti yoktur. Bunu Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG yapmıştır. Bunu düzeltmenin zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından Suriye ve güvenli bölge konularında değerlendirmede bulundu.
Güvenli bölgenin iki amaca hizmet edeceğini belirten Kalın, "Bunlar, terörist unsurları yok ederek Türkiye'nin sınırlarının korunması ve mültecilerin evlerine dönmesidir." değerlendirmesini yaptı.
Kalın, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine de değinerek "Türkiye, DEAŞ ile mücadeleyi de sürdürecektir ve örgütün herhangi bir şekilde geri dönmesine izin vermeyecektir." mesajını paylaştı.
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