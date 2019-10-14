Cumhurbaşkanlığından basın mensuplarına kritik uyarı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı’nı takip etmek için bölgede görev yapan basın mensuplarına uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, basın mensuplarının PKK tarafından kasıtlı olarak yapılan saldırılardan korunmak için dikkat etmesi gereken hususlar aktarıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı’nı takip etmek için bölgede görev yapan basın mensuplarına uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda, basın mensuplarının PKK tarafından kasıtlı olarak yapılan saldırılardan korunmak için dikkat etmesi gereken hususlar aktarıldı.
"Herkesin can güvenliği öncelik olmalı, haber yapmak her zaman ikinci planda olmalı, çelik yelek ve kask olmadan sahada görev yapılmamalı. Can güvenlikleri için açık hedef olacakları noktalardan uzak durulmalı. Resmi yetkililerin yönlendirmeleri harfiyen uygulanmalı. Terör örgütünün bebek, çocuk, kadın demeden herkese saldırması göz önünde bulundurulduğunda basın mensuplarının da birer hedef olduğu akıllardan çıkmamalı, yayınlar kısa periyotlar halinde yapılmalı. Hedef olma riski taşıyan uzun süren yayınlar tercih edilmemeli. Hava karardıktan sonra yapılan yayınlarda spot kullanılmamalı, mümkünse sadece telefon bağlantısıyla (görüntüsüz) yayın yapılmalı. Askeri kamuflaj ya da üniforma benzeri giysiler giyilmemeli. Yüksek yerlerden (balkon, çatı, tepe vs gibi.) mümkünse yayın yapılmamalı. Konumların tam olarak belli olacağı bilgileri detaylı şekilde paylaşmaktan, dile getirmekten kaçınılmalı. Terör örgütü PKK/YPG için bölgede görev yapan basın mensupları güvenlik güçleri kadar tehdit gördükleri bir meslek grubu. Çünkü terör örgütünün yaptıklarını, eylemlerini, saldırılarını dünyaya ve Türkiye’ye onlar duyuruyor."(İHA)
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