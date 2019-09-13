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Cumhurbaşkanlığından İzmir'de vatandaşlara aşure ikramı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla muharrem ayı dolayısıyla, Konak Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram edildi

Genel 13.09.2019, 15:03 13.09.2019, 16:41
Cumhurbaşkanlığından İzmir'de vatandaşlara aşure ikramı

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla İzmir'de aşure dağıtıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla cuma namazının ardından Konak Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram edildi.

Etkinliğe İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı katıldı.

Arıncı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmirlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini söyledi.

Muharrem ayı dolayısıyla 7 ayrı yerde aşure dağıtımının gerçekleştirildiğini kaydeden Arıncı, "Bu ay, bize pek çok tarihi ve önemli olayı işaret etmektedir. Asıl olarak Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin, ehlibeyit ve beraberindekileri bize çağrıştırıyor. Aynı zamanda bir daha bu tür olayların yaşanmaması için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız gerektiğini bize ifade ediyor." dedi.

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#aşure #Cumhurbaşkanlığı #dağıtım
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