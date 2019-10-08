Cumhuriyetçi Senato Lideri McConnell'dan Trump'a "çekilme" tepkisi
- Mitch McConnell: - "ABD Başkanı Trump'a, DEAŞ ile mücadelenin devamlılığı ve NATO müttefikimiz Türkiye ile Suriyeli yerel ortaklarımız (YPG/PKK) arasında çatışmayı önlemek için Amerikan liderliğini kullanmaya çağırıyorum" - Türkiye ile Suriye'deki ortaklarımız arasındaki yeni çatışmalar, Türkiye'nin ABD ile olan bağlarına zarar verecek ve Türkiye'nin dünya sahnesinde daha fazla tecrit edilme riskini artıracaktır
WASHINGTON (AA) - Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, "ABD Başkanı (Donald) Trump'a, DEAŞ ile mücadelenin devamlılığı ve NATO müttefikimiz Türkiye ile Suriyeli yerel ortaklarımız (YPG/PKK) arasında çatışmayı önlemek için Amerikan liderliğini kullanmaya çağırıyorum." dedi.
McConnell, kendine ait internet sitesinden açıklamaya yayımlayarak, Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik muhtemel bir terör operasyonu için "bölgeden çekileceğini" duyurmasına tepki gösterdi.
ABD'nin Suriye'den çekilmesinin sadece Rusya, İran ve Beşşar Esed rejimine yarayacağını ileri süren McConnell, bu hamlenin DEAŞ terör örgütünün de tekrar canlanmasına sebep olabileceğini savundu.
McConnell şu ifadeleri kullandı:
- Graham'dan tehdit
Öte yandan, Trump'a yakınlığıyla bilinen diğer kıdemli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise, Türkiye'nin muhtemel askeri operasyonunun bölgeyi ve ABD ulusal güvenliğini riske atacağını ileri sürdü.
Graham, Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yaparak askeri bir operasyon durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit etti.
Türkiye'nin haklı güvenlik endişelerini gidermek adına Ankara ile çalışmayı denediğini savunan Graham, Türkiye tarafından Suriye'ye yapılacak askeri herhangi bir operasyonu ABD-Türkiye arasındaki çabalara yönelik "saygısızlık" olarak nitelendirdi.
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