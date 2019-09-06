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Dacia'da eylül ayında sıfır faiz fırsatı

- Eylül ayına özel kampanya dahilinde Dacia'nın yüksek tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde 40 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz oranı yer alıyor

Genel 06.09.2019, 10:05 06.09.2019, 10:27
Dacia'da eylül ayında sıfır faiz fırsatı

İSTANBUL (AA) - Dacia’nın ECO-G serisi tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde eylül ayında sıfır faiz imkanı bulunuyor.

Dacia açıklamasına göre, eylül ayına özel kampanya dahilinde Dacia’nın yüksek tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde 40 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz oranı yer alıyor.

Dacia’nın Dokker modelinde ise 50 bin TL kredi, 12 ay vade opsiyonu için sıfır faiz seçeneği mevcut. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak müşterilere ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,57 faiz oranı sunuluyor.

Eylül ayında Dacia Sandero 63 bin 500 TL’den başlayan fiyat ve günlük 39,90 TL taksitlerle, Duster ECO-G ise günlük 59,90 TL’den başlayan cazip ödeme fırsatlarıyla satışa çıkacak. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı sağlanıyor.

#DACIA
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