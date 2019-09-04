Dağa kaçırılan çocukların ailelerinin HDP'ye tepkisi sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek dün HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, bugün de parti binası önüne geldi. Ailelere yakınları da destek veriyor.

Eyleme destek veren, dağa kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki S. Çetinkaya'nın yakını Aysel Bozkurt, gazetecilere, kuzeninin kendilerine teslim edilmesi için oturma eylemi başlattıklarını söyledi.

Başka annelerin yüreğinin yanmasını istemediklerini vurgulayan Bozkurt, "Annelerin morgdan çocuklarının cesedini alıp bir mezar taşına sarılmalarını istemiyoruz. O nedenle oturma eylemi yapıyoruz." diye konuştu.

Sonuç alana kadar eylemin devam edeceğini belirten Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer aileler de susmasın. Kendi çocuklarınızı başkalarına kurban ettirmeyin. Çocuklarınıza sahip çıkın ki başkalarının maşası olmasın. Ciğerimiz yanıyor, yüreği yanık bir aileyiz. Tabii ki biz buraya geleceğiz, çünkü HDP çocuğumuzu gönderdi. Amcamın oğlu bu partinin gençlik kolları üyesiydi. Çocuk her gün eylemdeydi, o yüzden onlar gönderdi. Zaten amcam da işsiz güçsüz bir insan. Çocuğunun Diyarbakır'a çalışmaya ya da misafirliğe geldiğini sanıyordu. Oysa çocuğu buradaydı, gece gündüz partideydi."

- "Buradaki herkes tanıyor ama tanımamazlıktan geliyor"

Bozkurt, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından HDP'nin izinsiz eylemlerine katılmaya başlayan kuzenini uyardığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buradaki herkes tanıyor ama tanımamazlıktan geliyor. Çocuğu eylemlere sürüklerken tanıyorsunuz da ortadan kaybolduğu zaman mı tanımıyorsunuz? Bizim ağrımıza giden budur. Bize 'Niye bağırıyorsunuz, niye oturma eylemi yapıyorsunuz, niye kamera çekiyor' diye tepki gösteriyorlar."



