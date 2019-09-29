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Damat gelini almaya tırıyla gitti
Hatay’da tır şoförü olan damat, hayalini gerçekleştirerek gelini almaya tırıyla gitti.
Genel 29.09.2019, 09:24
Hatay’da tır şoförü olan damat, hayalini gerçekleştirerek gelini almaya tırıyla gitti.
Gelin arabası yerine çok sevdiği tırıyla gelini almaya gitmeyi hayal ettiğini söyleyen Murat Günal, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti. Günal, “Benim hayalimdi tırımı süsleyip gelin arabası yapmak ve hayalimi gerçekleştirdim. Hayat arkadaşıma da bunu teklif ettiğimde sağ olsun o da beni kırmayıp kabul etti. Biraz farklı olsun istedik. Bu farkındalığımızı da tüm herkese göstermiş olduk” dedi.
Gelin Elif Tümkaya ise, “İlk duyduğumda çok şaşırdım, farklı bir tepki ile karşılamıştım. Ama daha sonrasında farklı olabileceğini düşündüğümüz için ben de onayladım” dedi.(Mehmet Bayrak/İHA)
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