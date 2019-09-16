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Danimarka'da silahlı çatışmada 1 Türk öldü
KOPENHAG (AA) - Danimarka’nın İshöj kentinde yaşanan silahlı çatışmada 22 yaşında Türk kökenli bir kişi hayatını kaybetti.Batı Kopenhag Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İshöj kentinde pazar günü akşam saatlerinde...
Genel 16.09.2019, 12:06 16.09.2019, 12:18
KOPENHAG (AA) - Danimarka’nın İshöj kentinde yaşanan silahlı çatışmada 22 yaşında Türk kökenli bir kişi hayatını kaybetti.
Batı Kopenhag Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İshöj kentinde pazar günü akşam saatlerinde silahlı çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada 1 Türk'ün hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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