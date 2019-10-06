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Danimarka'dan DEAŞ karşıtı koalisyona destek
KOPENHAG (AA) - Danimarka hükümeti, ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona maddi destek sağlayacak.Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Danimarka, Suriye’nin kuzeydoğusunun mayınlardan temizlenmesi ile bölgede...
Genel 06.10.2019, 18:26
KOPENHAG (AA) - Danimarka hükümeti, ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona maddi destek sağlayacak.
Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Danimarka, Suriye’nin kuzeydoğusunun mayınlardan temizlenmesi ile bölgede elektrik ve su gibi temel hizmetlerin altyapısının oluşturulması için 50 milyon Danimarka kronu (yaklaşık 42 milyon lira) destekte bulunacak.
Danimarka, geçen ay, ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona 180 milyon Danimarka kronu (150 milyon lira) ekonomik destek vereceğini açıklamıştı.
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