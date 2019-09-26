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Darbe girişimi "çatı davası"nın gerekçeli kararı açıklandı (1)

- Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu 224 sanıklı davada verilen hükmün gerekçeli kararını tamamladı - Gerekçeli karardan: - "1 Kasım 2015 genel seçimlerinde aradığı sonucu bulamayan FETÖ/PDY terör örgütü darbe girişiminde bulunmaya karar vermiştir" - "Darbe teşebbüsüne yönelik talimat bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildi"

Genel 26.09.2019, 17:17
Darbe girişimi
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ANKARA (AA) - Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu 224 sanıklı çatı davasında verilen hükmün gerekçeli kararını tamamladı.

Mahkemenin bugün imzadan çıkan kararında, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde aradığı sonucu bulamayan FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminde bulunmaya karar verdiği belirtildi.

Darbe teşebbüsüne yönelik talimatın bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği kaydedilen kararda, bunun üzerine FETÖ'nün sivil imamları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde örgüt yöneticileriyle darbe teşebbüsü kapsamında toplantılara başlandığı ifade edildi.

Kararda, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü eyleminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütün ülke genelindeki organik bütünlüğünden ve etkinliğinden istifade edilerek planlanıp uygulandığı kaydedilerek, "Ülke genelindeki darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki Yurtta Sulh Konseyi adı kullanılarak gerçekleştirildiği noktasında herhangi bir ihtilaf ve çekişme bulunmamaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

(Sürecek)

#Çatı davası #FETÖ/PDY #gerekçeli karar
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