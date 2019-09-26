Darbe girişimi "çatı davası"nın gerekçeli kararı açıklandı (1)
- Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu 224 sanıklı davada verilen hükmün gerekçeli kararını tamamladı - Gerekçeli karardan: - "1 Kasım 2015 genel seçimlerinde aradığı sonucu bulamayan FETÖ/PDY terör örgütü darbe girişiminde bulunmaya karar vermiştir" - "Darbe teşebbüsüne yönelik talimat bizzat terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildi"
ANKARA (AA) - Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de arasında bulunduğu 224 sanıklı çatı davasında verilen hükmün gerekçeli kararını tamamladı.
Mahkemenin bugün imzadan çıkan kararında, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde aradığı sonucu bulamayan FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişiminde bulunmaya karar verdiği belirtildi.
Kararda, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü eyleminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütün ülke genelindeki organik bütünlüğünden ve etkinliğinden istifade edilerek planlanıp uygulandığı kaydedilerek, "Ülke genelindeki darbe girişiminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından oluşturulan cunta yapılanması niteliğindeki Yurtta Sulh Konseyi adı kullanılarak gerçekleştirildiği noktasında herhangi bir ihtilaf ve çekişme bulunmamaktadır." değerlendirmesine yer verildi.
(Sürecek)
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