Flaş HaberBM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Son Dakika
DEAŞ'ın bomba uzmanı Osmaniye'de yakalandı
- Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı faaliyetlerine katıldığı ve örgütte bomba uzmanı olduğu iddia edilen U.E, tutuklandı
Genel 02.09.2019, 17:05 02.09.2019, 20:14
OSMANİYE (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de silahlı faaliyetlerine katıldığı ve örgütün bomba uzmanı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu U.E, Osmaniye'de yakalandı.
U.E, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yeni Sayımız