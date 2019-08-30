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DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi öldürüldü

- Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi terörist Abdusselam Hamed Hammud'un Enbar vilayetinde öldürüldüğü açıklandı

Genel 30.08.2019, 03:12
DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi öldürüldü

IRAK (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi olduğu belirtilen terörist Abdusselam Hamed Hammud'un ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde öldürüldüğü bildirildi.

Irak'ta hükümeti destekleyen Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi Heyeti yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı güçler tarafından DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi terörist Abdusselam Hamed Hammud'un öldürüldüğünü duyurdu.

Hammud'un kendisini patlatma girişimi öncesinde yardımcısı ve 6 kişiden oluşan korumalarının ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, yapılan inceleme ve sorgulanmaların ardından elde edilen bilgiye göre ölenler arasında DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi Hammud'un bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Cesetlerin Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığına gönderildiği ancak Hammud'a ilişkin henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı güçler tarafından düzenlenen bir güvenlik operasyonu sırasında "Ebu Nur" lakaplı Hammud'un kendini infilak ettirdiği bilgisi verildi.

Her ne kadar Aralık 2017'de ülkenin DEAŞ teröründen kurtarıldığı açıklaması yapılmış olsa da Iraklı yetkililere göre, doğudaki Diyala ve kuzeydeki Selahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında abluka altındaki örgüt elemanları ferdi olarak bazı silahlı saldırılarda bulunmaya devam ediyor.

#DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi #Enbar vilayeti #Haşdi Şabi #ırak
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