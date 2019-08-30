DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi öldürüldü
- Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi terörist Abdusselam Hamed Hammud'un Enbar vilayetinde öldürüldüğü açıklandı
IRAK (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi olduğu belirtilen terörist Abdusselam Hamed Hammud'un ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde öldürüldüğü bildirildi.
Irak'ta hükümeti destekleyen Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi Heyeti yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı güçler tarafından DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi terörist Abdusselam Hamed Hammud'un öldürüldüğünü duyurdu.
Cesetlerin Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığına gönderildiği ancak Hammud'a ilişkin henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.
Açıklamada, ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı güçler tarafından düzenlenen bir güvenlik operasyonu sırasında "Ebu Nur" lakaplı Hammud'un kendini infilak ettirdiği bilgisi verildi.
Her ne kadar Aralık 2017'de ülkenin DEAŞ teröründen kurtarıldığı açıklaması yapılmış olsa da Iraklı yetkililere göre, doğudaki Diyala ve kuzeydeki Selahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında abluka altındaki örgüt elemanları ferdi olarak bazı silahlı saldırılarda bulunmaya devam ediyor.
|İmsak
|04:38
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0