Demir yüklü tır dere yatağına devrildi: 1 ölü
DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Orhan Avcı idaresindeki 55 EJ 049 plakalı demir yüklü tır, Kaynaşlı...
Genel 06.10.2019, 22:43
DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Orhan Avcı idaresindeki 55 EJ 049 plakalı demir yüklü tır, Kaynaşlı ilçesi Sarıçökek mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde sürücü Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tek şeridin kapatıldığı otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
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