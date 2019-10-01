STRAZBURG (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyindeki temaslarına ilişkin, "Avrupa Konseyi, demokrasinin evi olan bir örgüt ve demokrasilerde terörizmin ve teröristlerin yeri yoktur. Bir örgütte PKK ya da FETÖ'cü teröristlerin yer bulmasını, yan etkinliklere katılmasını kim sponsor olursa olsun doğru olmadığını, bunların Türkiye'de de hayal kırıklığı yarattığını ve bu örgüte yönelik güvenimizi azalttığını söyledik." dedi.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Çavuşoğlu, haziranda hizmete açılan Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosluğunun yeni binasını ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, yeni açılan başkonsolosluk binasında vatandaşlara modern ortamda en iyi ve hızlı hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Onursal Başkanı olarak Avrupa Konseyinin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılmak üzere geldiğini ifade etti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, AKPM Başkanı Liliane Maury Pasquier ve eski Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile yaptığı görüşmelere değinen Çavuşoğlu, Pasquier ve Buric ile Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkilerini değerlendirdiğini ve bundan sonraki süreçte hangi alanlarda çalışabileceklerini görüştüğünü belirtti.

- "Avrupa Konseyi, Avrupa'yı birleştirmek için kuruldu"

Çavuşoğlu, Avrupa'yı birleştirmek için İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan ve Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyinin temel değerlerini ve çalışmalarını da kökten sarsmaya başlayan, erozyona uğratan ırkçı, ayrılıkçı, İslam ve göçmen düşmanlığı içeren akımları da gündeme getirdiklerini aktardı.

"Bu örgüt (Avrupa Konseyi) Avrupa'yı birleştirmek için kuruldu ama Avrupa'nın ve evrensel değerlerinin etrafında birleştirmek için kuruldu. Bu akımlar ise bu değerleri erozyona uğratıyor. Yarın bunu tersine çeviremezsek bu, örgütün etkinliğini ciddi şekilde etkileyecek." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, görüşmelerde terörle mücadele konusundaki çifte standartları da ele aldığı bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, Avrupa Konseyinin demokrasinin evi olan bir örgüt olduğuna, demokrasilerde terörizmin ve teröristlerin yerinin bulunmadığına dikkati çekerek "Bir örgütte PKK ya da FETÖ'cü teröristlerin yer bulmasını, yan etkinliklere katılmasını kim sponsor olursa olsun doğru olmadığını, bunların Türkiye'de de hayal kırıklığı yarattığını ve bu örgüte yönelik güvenimizi azalttığını söyledik." diye konuştu.

Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyinin tüm Avrupa'yı kucaklayan yegane örgüt olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu örgütün başarılı olması gerektiğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi, bu anlamda önemli bir rol üstlendi ama gerek siyasi kamplaşmalar, sağda ve solda aşırıcılığın artması gerekse ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı yapan akımların halen yükselişte olması bu önemli kurumun önemini azaltmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konulardaki düşüncelerini ve önerilerini muhataplarıyla paylaştığını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye olarak bundan sonraki çalışmalarda nasıl katkı sağlayabileceklerini samimi ortamda görüştüklerini kaydetti.



