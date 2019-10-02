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Demokrat başkan aday adaylarından Sanders hastaneye kaldırıldı

- Arter tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve iki stent takılan Demokrat başkan aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders seçim kampanyasına birkaç gün ara verdi

Genel 02.10.2019, 19:28
Demokrat başkan aday adaylarından Sanders hastaneye kaldırıldı

NEW YORK - Arter tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Demokrat başkan aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın seçim kampanyasına birkaç gün ara vereceği bildirildi.

Sanders'ın seçim kampanya ekibinden yapılan açıklamaya göre, 78 yaşındaki Demokrat başkan aday adayı arter tıkanıklığı nedeniyle hastane kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ve iki stent takılan Sanders'ın birkaç gün dinleneceği, şu anda durumunun iyi olduğu ve seçim kampanyalarına kısa bir süre ara vereceği belirtildi. Sanders, Demokrat aday adayları arasındaki en yaşlı isim olarak biliniyor.

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat aday adayları arasında eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders öne çıkıyor.

Demokratlar arasında en popüler isim olarak Biden'ın adı geçse, anketler Massachusetts Senatörü Warren'ın Biden ile arasındaki farkı kapattığını gösteriyor. Biden ve Warren'ı ise Vermont Senatörü Sanders takip ediyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

#abd #Bernie Sanders #seçimler
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