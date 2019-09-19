Son Dakika
Ankara'da "Coğrafi İşaretler Zirvesi"nde renkli görüntüler
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye aleyhtarı karar!
Zerdalitepe'de bir kişi tartıştığı karısını öldürdü
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İstanbul Ekonomi Zirvesi, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefliyor
Kıvanç Tatlıtuğ'a 10 yıla kadar hapis istendi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi
Ali Koç PFDK’ya sevk edildi
Bitkisel yağda “üretim seferberliği“ çağrısı
3 jinekolojik kanser türü, kadınları tehdit ediyor!

Denizden tavuk ölüsü topladılar

Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde, çuvallarla atılmış tavuk ölülerini gören iş yeri sahipleri, tekneyle denize açılarak tavukları kıyıya taşıdı

Genel 19.09.2019, 10:49 19.09.2019, 12:51
Denizden tavuk ölüsü topladılar
banner63

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerde, çuvallarla atılmış tavuk ölüleri iş yeri sahiplerince toplandı.

Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü Yenimahalle mevkisinde, çuvallara konularak denize atılmış tavukları gören işletme sahipleri tekneyle denize açılarak tavuk ölülerini topladı.

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ali Osman Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tavuk ölülerinin nehrin yakınında bulunan tavuk çiftliklerinden çuvallara konularak atıldığını iddia etti. Teknesiyle tavuk ölülerini topladığını belirten Karaman, şöyle devam etti:

"Tavuk ölüleri yüzünden, her tarafı sinek ve kurtlar sardı. Bu tavukları kimsenin nehre atmaya hakkı yok. Bizim gelecek nesillerimizi kirletmesinler ve lütfen herkes çevreye duyarlı olsun. Biz sabahleyin tekneyle nehrin üzerinden tavuk ölülerini topladık ve belediyenin ekipleri alarak kireçli kuyuya gömecek."

Yenimahalle Muhtarı Ali Beyaz ise bu olayın her yıl 2-3 kez tekrarlandığını aktararak şunları söyledi:

"Nehir kenarında bulunan tavuk ve yumurta çiftliklerinde ölen tavukları toprağa gömmek yerine en kısa yerden nehre atıyorlar. Bunların tespiti yapılamadığı için cezai müeyyide uygulanamıyor. Burası turistik bir yer olduğu için gelen misafirler burada koku ve sinek yüzünden bir çay bile içemeden gidiyor. Görüldüğü gibi hala nehirde ölü tavuklar denize doğru akıyor. Bu çiftliklerin bir an evvel tespit edilip bunlara gereken cezaların verilmesi gerekiyor. Belediyeden geldiler bir kısmını alıp götürdüler ama yeterli değil, devamlı nehirden tavuk geliyor. İlçemiz için burası kötü bir imaj oluşturuyor."

Bölgedeki iş yeri sahiplerinden İbrahim Bayraktar da çuvallar içindeki tavukların 10 gündür nehirden geldiğini anlattı. Tavuk ölülerini gören ve kötü kokudan dolayı rahatsız olan turistlerin tesislere uğramadığını kaydeden Bayraktar, "Mahalle muhtarımız nehirden teknelerle çuval çuval ölü tavuk topluyor. Bulunduğumuz yerde bütün işletmeler bu konudan rahatsız ve bir an önce önlem alınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

#İbrahim Bayraktar #işletme #Karasu #Karasu Su Ürünleri Kooperatif Başkan Yardımcısı Ali Osman Karaman #Ölü tavuk #Sakarya Nehri #yenimahalle #Yenimahalle muhtarı Ali Beyaz
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@