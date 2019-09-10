Son Dakika
Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde flaş gelişme!
Eşinin bıçakladığı öğretmenin yer değişikliği talebinin reddedilmesi hak ihlali sayıldı
Türk Telekom'dan öğrencilere ücretsiz dijital servis müjdesi
Zorlu Enerji “ISO 45001:2018 Sertifikası“ aldı
Hatay’da buğday yüklü gemide yangın paniği
Nazilli’de boya yüklü kamyonda patlama: 5 yaralı
FETÖ'nün “mahrem imamlarına“ operasyon
Ankaragücü, bilet fiyatlarında indirim yaptı
Van’da 1 terörist ikna sonucu teslim oldu
Beyoğlu’nda trafik magandaları esnafı darp etti

Denize girdikten sonra kaybolan yaşlı kadın aranıyor

- Ayvalık'ta beraber denize girdiği iki kardeşinin yanından ayrıldıktan sonra kaybolan 81 yaşındaki kadının bulunması için insansız hava aracı destekli arama çalışması yapılıyor

Genel 10.09.2019, 11:58
Denize girdikten sonra kaybolan yaşlı kadın aranıyor
banner63

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için çalışma yürütülüyor.

Ankara'dan ilçeye gelen Yurdanur Altun (81), dün öğleden sonra Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkisinde iki kardeşiyle denize girdi.

Altun, sudan çıkmak için kardeşlerinin yanından ayrıldı. Bundan yaklaşık 20 dakika sonra kıyıya gelen kardeşleri, Yurdanur Altun'un giysilerinin sahilde olduğunu gördü ancak çevrede yaptıkları aramalarda ablalarını bulamadı.

Bunun üzerine iki kardeş, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına durumu bildirdi.

Jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katıldığı aramalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanamadı.

Bölgede 10 asayiş ve iki dalgıç timi, iki sahil güvenlik botu, iz takip köpeği ve mini insansız hava aracı (İHA) ile başlatılan çalışmalar sürüyor.

#ayvalık #balıkesir #denizde kaybolan yaşlı kadın
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@